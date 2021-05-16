https://ria.ru/20210516/deputat-1732533166.html
Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили
Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили
Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:04
2021-05-16T17:04
2021-05-16T18:59
россия
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.По его словам, на него составили протоколы на задержание и доставление и планируют составить протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции. "Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли", — добавил депутат."Будем разбираться с юристами, наверное, и про ответственность сотрудников полиции будем ставить вопрос, потому что, когда в открытую совершается преступление на глазах полиции, вместо того, чтобы задержать преступника, задерживают тех, кто пытается его остановить", — заключил Тарасов.
https://ria.ru/20210427/zakonoproekt-1730137705.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская городская дума, москва, происшествия
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве
у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.
В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.
"Да, задержание было, когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества — микрофон вырвал и начал убегать, а полиция, вместо того чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции", — сказал Тарасов, уточнив, что недавно вышел из отдела полиции.
По его словам, на него составили протоколы на задержание и доставление и планируют составить протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции. "Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли", — добавил депутат.
"Будем разбираться с юристами, наверное, и про ответственность сотрудников полиции будем ставить вопрос, потому что, когда в открытую совершается преступление на глазах полиции, вместо того, чтобы задержать преступника, задерживают тех, кто пытается его остановить", — заключил Тарасов.