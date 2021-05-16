https://ria.ru/20210516/deputat-1732533166.html

Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили

Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:04

2021-05-16T17:04

2021-05-16T18:59

россия

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.По его словам, на него составили протоколы на задержание и доставление и планируют составить протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции. "Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли", — добавил депутат."Будем разбираться с юристами, наверное, и про ответственность сотрудников полиции будем ставить вопрос, потому что, когда в открытую совершается преступление на глазах полиции, вместо того, чтобы задержать преступника, задерживают тех, кто пытается его остановить", — заключил Тарасов.

https://ria.ru/20210427/zakonoproekt-1730137705.html

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2021

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россия, московская городская дума, москва, происшествия