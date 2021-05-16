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Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили
Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили
Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:04
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россия
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.По его словам, на него составили протоколы на задержание и доставление и планируют составить протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции. "Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли", — добавил депутат."Будем разбираться с юристами, наверное, и про ответственность сотрудников полиции будем ставить вопрос, потому что, когда в открытую совершается преступление на глазах полиции, вместо того, чтобы задержать преступника, задерживают тех, кто пытается его остановить", — заключил Тарасов.
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россия, московская городская дума, москва, происшествия

Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили

17:04 16.05.2021 (обновлено: 18:59 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности.
В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.

"Да, задержание было, когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества — микрофон вырвал и начал убегать, а полиция, вместо того чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции", — сказал Тарасов, уточнив, что недавно вышел из отдела полиции.

По его словам, на него составили протоколы на задержание и доставление и планируют составить протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции. "Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли", — добавил депутат.
"Будем разбираться с юристами, наверное, и про ответственность сотрудников полиции будем ставить вопрос, потому что, когда в открытую совершается преступление на глазах полиции, вместо того, чтобы задержать преступника, задерживают тех, кто пытается его остановить", — заключил Тарасов.
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