Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления
06:23 16.05.2021 (обновлено: 10:59 16.05.2021)
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления.
Так он ответил на вопрос телезрительницы, которая обратила внимание на повышение и понижение давления у нее, а также у супруга в течение дня.
"Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 (миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.) — это, конечно, гипертония, требующая лечения", — пояснил Мясников.
При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтеровское мониторирование (регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни), чтобы узнать усредненное давление.
"Делайте это не чаще, чем раз в три месяца", — уточнил врач.
Мясников добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.