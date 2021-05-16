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Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления
Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T06:23
2021-05-16T10:59
александр мясников (врач)
россия
здоровье
давление
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления.Так он ответил на вопрос телезрительницы, которая обратила внимание на повышение и понижение давления у нее, а также у супруга в течение дня.При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтеровское мониторирование (регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни), чтобы узнать усредненное давление.Мясников добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, давление, общество

Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления

06:23 16.05.2021 (обновлено: 10:59 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления.
Так он ответил на вопрос телезрительницы, которая обратила внимание на повышение и понижение давления у нее, а также у супруга в течение дня.

"Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <…> То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 (миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.) — это, конечно, гипертония, требующая лечения", — пояснил Мясников.

При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтеровское мониторирование (регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни), чтобы узнать усредненное давление.

"Делайте это не чаще, чем раз в три месяца", — уточнил врач.

Мясников добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеДавлениеОбщество
 
 
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