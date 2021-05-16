https://ria.ru/20210516/davlenie-1732492435.html

Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления

Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T06:23

2021-05-16T06:23

2021-05-16T10:59

александр мясников (врач)

россия

здоровье

давление

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления.Так он ответил на вопрос телезрительницы, которая обратила внимание на повышение и понижение давления у нее, а также у супруга в течение дня.При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтеровское мониторирование (регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни), чтобы узнать усредненное давление.Мясников добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.

https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, давление, общество