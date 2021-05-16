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Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой
Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой
Включение Чехии в список недружественных государств со стороны России является глупостью, потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка, заявил... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:55
2021-05-16T23:51
россия
жозеп боррель
милош земан
сергей лавров
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных государств со стороны России является глупостью, потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье в интервью пражскому радио F1."Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — сказал Земан.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин России в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно заносить в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
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россия, жозеп боррель, милош земан, сергей лавров, москва, сша, в мире

Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой

19:55 16.05.2021 (обновлено: 23:51 16.05.2021)
 
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных государств со стороны России является глупостью, потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье в интервью пражскому радио F1.
"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — сказал Земан.
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Прага в середине апреля обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Кабмин России в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно заносить в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.
 
РоссияЖозеп БоррельМилош ЗеманСергей ЛавровМоскваСШАВ мире
 
 
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