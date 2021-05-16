Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой
19:55 16.05.2021 (обновлено: 23:51 16.05.2021)
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
© AP Photo / Darko Vojinovic
ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Включение Чехии в список недружественных государств со стороны России является глупостью, потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье в интервью пражскому радио F1.
"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — сказал Земан.
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Прага в середине апреля обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Кабмин России в пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно заносить в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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В субботу было распространено заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных государств, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с ЕС, которые и без того находятся в напряженном состоянии.