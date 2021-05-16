https://ria.ru/20210516/basaev-1732539055.html
Суд арестовал участника банды Шамиля Басаева
Суд арестовал участника банды Шамиля Басаева
Суд арестовал Багаудина Куванаева, которого подозревают в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году, сообщила РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:57
2021-05-16T17:57
2021-05-16T19:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
цумадинский район
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Суд арестовал Багаудина Куванаева, которого подозревают в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году, сообщила пресс-служба СК.Сейчас его роль устанавливают следователи, мужчина проходит по статьям УК "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время Куванаеву предъявят обвинения.Установить его причастность к нападению удалось при содействии ФСБ и МВД.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Группа, в которой, по разным оценкам, могло участвовать от 400 до 1,5 тысячи человек, вошла в Ботлихский район и заняла ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить бандитов.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции.Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 человек убитыми и примерно 800 ранеными.С 1999 по 2020 год к различным срокам были приговорены более 80 участников нападения, в розыске находятся еще 28 человек.
https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html
https://ria.ru/20200617/1573058233.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), цумадинский район, ботлихский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия