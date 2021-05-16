https://ria.ru/20210516/aviaudar-1732515119.html
В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля
В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля
ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:16
2021-05-16T13:16
2021-05-16T13:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732512712_0:287:3035:1994_1920x0_80_0_0_4e81542e13a429d6f0d3d228f4a40e68.jpg
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф.По его словам, израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.Армия обороны Израиля, со своей стороны, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС Джабалия.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По последним данным, палестинские группировки выпустили по Израилю почти три тысячи ракет, значительную часть которых отразила система "Железный купол". Погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории. По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, примерно 1,2 тысячи человек пострадали.
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732512712_233:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_a434d1dcac58475f051355e7bb1ab8bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля
полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф.
По его словам, израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.
"В результате обстрела здание министерства труда полностью разрушено, зданию министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающим к нему зданиям нанесен существенный ущерб", — говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля
, со своей стороны, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС
Джабалия.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме
нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По последним данным, палестинские группировки выпустили по Израилю почти три тысячи ракет, значительную часть которых отразила система "Железный купол". Погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.
Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории. По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, примерно 1,2 тысячи человек пострадали.