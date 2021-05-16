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В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля
В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля
ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:16
2021-05-16T13:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф.По его словам, израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.Армия обороны Израиля, со своей стороны, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС Джабалия.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По последним данным, палестинские группировки выпустили по Израилю почти три тысячи ракет, значительную часть которых отразила система "Железный купол". Погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории. По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, примерно 1,2 тысячи человек пострадали.
сектор газа
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире

В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля

13:16 16.05.2021 (обновлено: 13:52 16.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф.
По его словам, израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.

"В результате обстрела здание министерства труда полностью разрушено, зданию министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающим к нему зданиям нанесен существенный ущерб", — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля, со своей стороны, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС Джабалия.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По последним данным, палестинские группировки выпустили по Израилю почти три тысячи ракет, значительную часть которых отразила система "Железный купол". Погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.
Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории. По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, примерно 1,2 тысячи человек пострадали.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляСектор ГазаПалестинаИзраильБезопасностьВ мире
 
 
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