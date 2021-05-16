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В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля

В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля

ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:16

2021-05-16T13:16

2021-05-16T13:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

сектор газа

палестина

израиль

безопасность

в мире

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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в секторе Газа, сообщил глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф.По его словам, израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.Армия обороны Израиля, со своей стороны, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС Джабалия.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По последним данным, палестинские группировки выпустили по Израилю почти три тысячи ракет, значительную часть которых отразила система "Железный купол". Погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.Израиль, в свою очередь, наносит удары по сектору Газа. При этом были уничтожены несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров, десятки цехов по производству оружия, склады с вооружениями и ракетными установками, из которых ведется обстрел израильской территории. По данным палестинского Минздрава, жертвами этих атак стали не менее 174 человек, примерно 1,2 тысячи человек пострадали.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире