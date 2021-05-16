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Генерал рассказал о ситуации в израильском Ашкелоне

Генерал рассказал о ситуации в израильском Ашкелоне

Сирены воздушной тревоги звучат в среднем каждые 12 минут в израильском городе Ашкелоне, на который пришлось значительное число обстрелов в ходе нынешнего... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:41

2021-05-16T14:41

2021-05-16T14:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашкелон

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в среднем каждые 12 минут в израильском городе Ашкелоне, на который пришлось значительное число обстрелов в ходе нынешнего раунда эскалации на границах сектора Газа, рассказал журналистам на брифинге командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин."Количество ракет, выпущенных по Ашкелону, - 580 за пять дней. В среднем, как вы понимаете, каждые 12 минут ракета выпускается по Ашкелону, звучат сирены. И гражданские лица - дети, старики, женщины, должны каждые 12 минут идти и прятаться в бомбоубежище", - сказал Гордин.По его словам, палестинские группировки значительно увеличили дальность и интенсивность обстрелов Израиля, особенно его центральных районов, по сравнению с предыдущими обострениями в 2019, 2014, 2012 и 2008 годах. Он отметил, что только за минувший день и ночь по Тель-Авиву было выпущено больше ракет, чем за все время операции "Несокрушимая скала" в 2014 году.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

ашкелон

тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашкелон, тель-авив, израиль, в мире