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В израильском Ашдоде ракета попала в синагогу

В израильском Ашдоде ракета попала в синагогу

Ракета попала в синагогу в городе Ашдод на юге Израиля за несколько часов до начала праздничной молитвы по случаю Шавуота, жертв нет, сообщила служба скорой... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T20:45

2021-05-16T20:45

2021-05-16T23:46

религия и мировоззрение

религия

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашдод

израиль

в мире

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ТЕЛЬ - АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Ракета попала в синагогу в городе Ашдод на юге Израиля за несколько часов до начала праздничной молитвы по случаю Шавуота, жертв нет, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."Ракета попала в синагогу в Ашдоде всего за два часа до праздничной молитвы. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.Отмечается, что после попадания ракеты место было убрано и подготовлено к празднику.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.

ашдод

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, израиль, в мире