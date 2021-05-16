https://ria.ru/20210516/arest-1732490603.html

Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина

Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина

Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T03:33

2021-05-16T03:33

2021-05-16T11:15

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

кирилл коктыш

мгимо

джо байден

владимир путин

белоруссия

сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил "Вечерней Москве" доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.На днях суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит его соратник по партии Тарас Козак, однако он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится.Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.

https://ria.ru/20210515/ukraina-1732442437.html

россия

белоруссия

сша

киев

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, кирилл коктыш, мгимо, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша, киев, украина