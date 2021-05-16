Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина
03:33 16.05.2021 (обновлено: 11:15 16.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил "Вечерней Москве" доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
На днях суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит его соратник по партии Тарас Козак, однако он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
"Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится", — считает Коктыш.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.