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Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина
Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина
Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T03:33
2021-05-16T11:15
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
кирилл коктыш
мгимо
джо байден
владимир путин
белоруссия
сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил "Вечерней Москве" доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.На днях суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит его соратник по партии Тарас Козак, однако он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится.Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
https://ria.ru/20210515/ukraina-1732442437.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, кирилл коктыш, мгимо, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша, киев, украина

Политолог назвал арест Медведчука "козырем" при встрече Байдена и Путина

03:33 16.05.2021 (обновлено: 11:15 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может стать аргументом для американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил "Вечерней Москве" доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
На днях суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит его соратник по партии Тарас Козак, однако он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
"Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится", — считает Коктыш.
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 14:21
"Оппозиционная платформа" ответила на заявления СНБО об обмене Медведчука
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакКирилл КоктышМГИМОДжо БайденВладимир ПутинБелоруссияСШАКиевУкраина
 
 
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