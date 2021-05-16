В Амстердаме проходит демонстрация в поддержку палестинского народа
18:00 16.05.2021 (обновлено: 18:14 16.05.2021)
© AFP 2021 / ANP / Evert Elzinga Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в Амстердаме
АМСТЕРДАМ, 16 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в воскресенье в Амстердаме на фоне эскалации напряженности на границе Израиля и сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Политические организации в Нидерландах призывали к демонстрациям в нескольких городах в связи с 73-й годовщиной Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев, - а также для демонстрации солидарности с народом Палестины в нынешнем конфликте с Израилем.
Демонстрация в Амстердаме началась на площади Дам и прошла по улицам города. Участники выкрикивают лозунги с призывами к свободе для Палестины и освобождению Иерусалима. Полиция сопровождает демонстрантов.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.