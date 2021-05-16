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В Амстердаме проходит демонстрация в поддержку палестинского народа
В Амстердаме проходит демонстрация в поддержку палестинского народа
Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в воскресенье в Амстердаме на фоне эскалации напряженности на границе Израиля и сектора Газа, передает... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:00
2021-05-16T18:14
иерусалим
нидерланды
палестина
израиль
амстердам
в мире
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АМСТЕРДАМ, 16 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в воскресенье в Амстердаме на фоне эскалации напряженности на границе Израиля и сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.Политические организации в Нидерландах призывали к демонстрациям в нескольких городах в связи с 73-й годовщиной Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев, - а также для демонстрации солидарности с народом Палестины в нынешнем конфликте с Израилем.Демонстрация в Амстердаме началась на площади Дам и прошла по улицам города. Участники выкрикивают лозунги с призывами к свободе для Палестины и освобождению Иерусалима. Полиция сопровождает демонстрантов.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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иерусалим, нидерланды, палестина, израиль, амстердам, в мире

В Амстердаме проходит демонстрация в поддержку палестинского народа

18:00 16.05.2021 (обновлено: 18:14 16.05.2021)
 
© AFP 2021 / ANP / Evert Elzinga Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в Амстердаме
Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AFP 2021 / ANP / Evert Elzinga
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АМСТЕРДАМ, 16 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку палестинского народа проходит в воскресенье в Амстердаме на фоне эскалации напряженности на границе Израиля и сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Политические организации в Нидерландах призывали к демонстрациям в нескольких городах в связи с 73-й годовщиной Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев, - а также для демонстрации солидарности с народом Палестины в нынешнем конфликте с Израилем.
Демонстрация в Амстердаме началась на площади Дам и прошла по улицам города. Участники выкрикивают лозунги с призывами к свободе для Палестины и освобождению Иерусалима. Полиция сопровождает демонстрантов.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
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