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В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ
В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ
Одиннадцать человек были доставлены в отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве за участие в несанкционированной акции, рассказал РИА Новости ответственный РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:44
2021-05-16T21:54
алексей мельников
онк
мгу имени м. в. ломоносова
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек были доставлены в отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве за участие в несанкционированной акции, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.Он подчеркнул, что в ближайшее время оставшихся шесть человек также отпустят из отделения, на ночь никто из них не останется.Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил в воскресенье встречу с избирателями возле здания МГУ в Москве против принятого закона о просветительской деятельности.В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.
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алексей мельников, онк, мгу имени м. в. ломоносова, московская городская дума, москва, происшествия

В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ

21:44 16.05.2021 (обновлено: 21:54 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек были доставлены в отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве за участие в несанкционированной акции, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек", - сказал правозащитник.

Он подчеркнул, что в ближайшее время оставшихся шесть человек также отпустят из отделения, на ночь никто из них не останется.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил в воскресенье встречу с избирателями возле здания МГУ в Москве против принятого закона о просветительской деятельности.
В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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Алексей МельниковОНКМГУ имени М. В. ЛомоносоваМосковская городская думаМоскваПроисшествия
 
 
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