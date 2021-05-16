https://ria.ru/20210516/aktsiya-1732556654.html
В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ
В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ
Одиннадцать человек были доставлены в отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве за участие в несанкционированной акции, рассказал РИА Новости ответственный РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:44
2021-05-16T21:44
2021-05-16T21:54
алексей мельников
онк
мгу имени м. в. ломоносова
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать человек были доставлены в отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве за участие в несанкционированной акции, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.Он подчеркнул, что в ближайшее время оставшихся шесть человек также отпустят из отделения, на ночь никто из них не останется.Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил в воскресенье встречу с избирателями возле здания МГУ в Москве против принятого закона о просветительской деятельности.В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и шествий.
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алексей мельников, онк, мгу имени м. в. ломоносова, московская городская дума, москва, происшествия