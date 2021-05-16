https://ria.ru/20210516/afiny-1732558647.html

В Афинах прошла акция в поддержку Палестины и против учений НАТО

В Афинах прошла акция в поддержку Палестины и против учений НАТО

Марш протеста прошел в воскресенье перед посольствами Израиля и США, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T22:44

2021-05-16T22:44

2021-05-16T22:44

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АФИНЫ, 16 мая – РИА Новости. Марш протеста прошел в воскресенье перед посольствами Израиля и США, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Демонстрация, которая началась у министерства национальной обороны и направилась к посольствам Израиля и США, была организована в поддержку Палестины и против размещения ядерного оружия на греческой территории, против участия Греции в планах НАТО и военных учениях, направленных против России.Греческий комитет за международную разрядку и за мир (EEDYE) организовал демонстрацию солидарности с палестинским народом после новых нападений Израиля.В марше участвовали, в частности, Движение за национальную оборону, Всегреческая ассоциация борцов национального сопротивления и демократической армии Греции PEAEA-DSE, Греческий комитет за международную демократическую солидарность EEDDA, Фронт студенческой борьбы MAS, Федерация женщин Греции OGE, Ассоциация заключенных и ссыльных борцов сопротивления SFEA, Афинский студенческий координационный комитет. Присутствовал также генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас.Демонстранты перед посольством Израиля скандировали лозунг "Свобода Палестине", а перед посольством США - "Ни земли, ни воды убийцам народа".Посол Палестины в Греции Марвана Тумпаси поблагодарил участников митинга "за непоколебимую солидарность в борьбе палестинского народа".Йоргос Ламбракис, вице-президент Греческого комитета за международную разрядку и мир, в речи на митинге заявил о поддержке палестинскому народу."Мы поддерживаем его справедливую борьбу за свободную Палестину в границах 1967 года. Мы требуем, чтобы правительство Греции выполнило единогласное решение парламента от 2015 года о признании независимого палестинского государства", - заявил он.Лампракис заявил, что "опасная политика все более и более вовлекает Грецию в империалистические планы и войны"."Ситуация пахнет порохом. Об этом свидетельствует огромная концентрация огневой мощи в Черном море, на границе России и Украины, развитие событий в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке", - сказал Ламбракис, добавив, что правительство "ведет народ на бойню войны".Он также подчеркнул, что "греческим вооруженным силам нечего делать в империалистических миссиях за рубежом"."В рамках евроатлантического альянса ситуация в греко-турецких отношениях становится все более опасной", - заявил он."Грязная роль США - НАТО - ЕС очевидна из сохранения оккупации значительной части Кипра в течение 47 лет, из продолжающихся планов раздела по кипрскому вопросу", - сказал Лампракис.Он выступил за отказ от участия Греции "в империалистических планах и войнах", за отмену греко-американского соглашения о военных базах и закрытие базы Суда на Крите, за вывод из страны иностранных военных баз, против создания новых баз и военной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html

https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html

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россия, нато, греция, палестина, афины, сша, израиль, в мире