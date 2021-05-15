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Новое оружие России
https://ria.ru/20210515/zak-1732408240.html
"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО", вооруженный автоматическим орудием калибра 57-мм, на испытаниях успешно поразил беспилотные... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T03:10
2021-05-15T03:10
новое оружие россии
россия
уралвагонзавод
безопасность
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО", вооруженный автоматическим орудием калибра 57-мм, на испытаниях успешно поразил беспилотные летательные аппараты различных типов, сообщили РИА Новости в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).В корпорации уточнили, что комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника в ближней зоне. В состав комплекса входит оснащенная 57-мм автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. Как отмечают в УВЗ, "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.Для ЗАК-57 в настоящее время продолжается создание перспективного боекомплекта, включающего выстрелы с многофункциональными снарядами и электронными взрывателями дистанционно-контактного действия.Как сообщил в конце прошлого года начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, государственные испытания комплекса "Деривация-ПВО" намечены на 2022 год.
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россия, уралвагонзавод, безопасность

"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов

03:10 15.05.2021
 
© Фото : УралвагонзаводКомплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57 - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : Уралвагонзавод
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО", вооруженный автоматическим орудием калибра 57-мм, на испытаниях успешно поразил беспилотные летательные аппараты различных типов, сообщили РИА Новости в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).
"Предварительные испытания всех машин комплекса завершены, в том числе подтверждена возможность борьбы с беспилотниками различного типа. Актуальность эффективной борьбы с боевыми дронами повышается с каждым днем, поэтому потребность в создаваемом зенитном комплексе растет", - сказали в УВЗ.
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В корпорации уточнили, что комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника в ближней зоне. В состав комплекса входит оснащенная 57-мм автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. Как отмечают в УВЗ, "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.
Для ЗАК-57 в настоящее время продолжается создание перспективного боекомплекта, включающего выстрелы с многофункциональными снарядами и электронными взрывателями дистанционно-контактного действия.
Как сообщил в конце прошлого года начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, государственные испытания комплекса "Деривация-ПВО" намечены на 2022 год.
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