https://ria.ru/20210515/zak-1732408240.html

"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов

"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов

Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО", вооруженный автоматическим орудием калибра 57-мм, на испытаниях успешно поразил беспилотные... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T03:10

2021-05-15T03:10

2021-05-15T03:10

новое оружие россии

россия

уралвагонзавод

безопасность

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО", вооруженный автоматическим орудием калибра 57-мм, на испытаниях успешно поразил беспилотные летательные аппараты различных типов, сообщили РИА Новости в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).В корпорации уточнили, что комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника в ближней зоне. В состав комплекса входит оснащенная 57-мм автоматической пушкой боевая машина, транспортно-загрузочная машина, а также машина ремонта и технического обслуживания. Как отмечают в УВЗ, "Деривация-ПВО" оснащена современной оптикой и электроникой, позволяющей обнаруживать, распознавать и сопровождать быстролетящие цели.Для ЗАК-57 в настоящее время продолжается создание перспективного боекомплекта, включающего выстрелы с многофункциональными снарядами и электронными взрывателями дистанционно-контактного действия.Как сообщил в конце прошлого года начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, государственные испытания комплекса "Деривация-ПВО" намечены на 2022 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/istrebitel-1729213269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/bpla-1728822176.html

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россия, уралвагонзавод, безопасность