https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html

Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:59

2021-05-15T12:59

2021-05-15T14:50

whatsapp inc.

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет". Таким мнением с RT поделился Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.По мнению специалиста, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные."Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей", — пояснил он.Тем не менее Зыков считает, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику, а большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых пользователей и их переход в другие мессенджеры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/votsap-1732148308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., общество