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Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp
Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp
Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:59
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whatsapp inc.
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет". Таким мнением с RT поделился Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.По мнению специалиста, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные."Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей", — пояснил он.Тем не менее Зыков считает, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику, а большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых пользователей и их переход в другие мессенджеры.
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Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp

12:59 15.05.2021 (обновлено: 14:50 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принимая новые правила WhatsApp, в случае отключения от мессенджера по какой-либо причине восстановить доступ к аккаунту "будет негде, и такой возможности в принципе не будет". Таким мнением с RT поделился Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook", — заключил Зыков, комментируя введение ограничений на использование некоторых функций пользователями WhatsApp, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.
По мнению специалиста, целью нового пользовательского соглашения является попытка Facebook по максимуму монетизировать все имеющиеся у них данные.
"Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей", — пояснил он.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
13 мая, 15:04Авторы
И так все знают: почему новые правила WhatsApp не имеют смысла
Тем не менее Зыков считает, что остальные мессенджеры вряд ли изменят свою политику, а большинство пользователей WhatsApp автоматически примут новую политику конфиденциальности мессенджера.
WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых пользователей и их переход в другие мессенджеры.
 
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