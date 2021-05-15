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WhatsApp ограничил часть функций у клиентов, не принявших новые правила
WhatsApp ограничил часть функций у клиентов, не принявших новые правила
Мессенджер WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:14
2021-05-15T09:36
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.С 11 мая напоминание об обновлении стало неотклоняемым. Пользователь, получивший его и не согласившийся на новое соглашение, вначале лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. В тексте соглашения указано, что доступ к этой информации получит все "семейство приложений" компании Марка Цукерберга для анализа привычек и вкусов клиента. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей WhatsApp и переход части из них в другие мессенджеры.
https://ria.ru/20210513/whatsapp-1732063504.html
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россия, whatsapp inc., сша, в мире

WhatsApp ограничил часть функций у клиентов, не принявших новые правила

00:14 15.05.2021 (обновлено: 09:36 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.
С 11 мая напоминание об обновлении стало неотклоняемым. Пользователь, получивший его и не согласившийся на новое соглашение, вначале лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 07:09
Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей
Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.
WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. В тексте соглашения указано, что доступ к этой информации получит все "семейство приложений" компании Марка Цукерберга для анализа привычек и вкусов клиента.
Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей WhatsApp и переход части из них в другие мессенджеры.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:04Авторы
И так все знают: почему новые правила WhatsApp не имеют смысла
 
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