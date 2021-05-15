https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732402378.html

WhatsApp ограничил часть функций у клиентов, не принявших новые правила

WhatsApp ограничил часть функций у клиентов, не принявших новые правила

Мессенджер WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:14

2021-05-15T00:14

2021-05-15T09:36

россия

whatsapp inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp начал ограничивать некоторые функции пользователям, которые не приняли обновленное пользовательское соглашение.С 11 мая напоминание об обновлении стало неотклоняемым. Пользователь, получивший его и не согласившийся на новое соглашение, вначале лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. В тексте соглашения указано, что доступ к этой информации получит все "семейство приложений" компании Марка Цукерберга для анализа привычек и вкусов клиента. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей WhatsApp и переход части из них в другие мессенджеры.

https://ria.ru/20210513/whatsapp-1732063504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/votsap-1732148308.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, whatsapp inc., сша, в мире