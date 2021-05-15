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Хинштейн: ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается
Хинштейн: ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ограничить работу WhatsApp в России... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:34
2021-05-15T16:34
2021-05-15T19:00
технологии
общество
россия
whatsapp inc.
госдума рф
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ограничить работу WhatsApp в России возможно, но пока что это вопрос широкого обсуждения.Позже Telegram-канале он подчеркнул, что ни о какой блокировке речи пока не идет."Технически это сегодня возможно. Как теоретически возможно и нанесение ракетно-ядерного удара по Вашингтону. Но сама возможность еще не означает действия", - написал он.Также он подчеркнул, что решение о том, как реагировать на действия WhatsApp, будет принимать регулятор - Роскомнадзор, с которым обсудят всю ситуацию детально.в 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.
https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html
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РИА Новости
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технологии, общество, россия, whatsapp inc., госдума рф, александр хинштейн
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
заявил, что ограничить работу WhatsApp
в России возможно, но пока что это вопрос широкого обсуждения.
"Технически, думаю, что сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", — сказал он РИА Новости.
Позже Telegram-канале он подчеркнул, что ни о какой блокировке речи пока не идет.
"Технически это сегодня возможно. Как теоретически возможно и нанесение ракетно-ядерного удара по Вашингтону. Но сама возможность еще не означает действия", - написал он.
Также он подчеркнул, что решение о том, как реагировать на действия WhatsApp, будет принимать регулятор - Роскомнадзор, с которым обсудят всю ситуацию детально.
в 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.
У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.