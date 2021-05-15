https://ria.ru/20210515/whatapp-1732457268.html

Хинштейн: ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается

Хинштейн: ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ограничить работу WhatsApp в России... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:34

2021-05-15T16:34

2021-05-15T19:00

технологии

общество

россия

whatsapp inc.

госдума рф

александр хинштейн

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ограничить работу WhatsApp в России возможно, но пока что это вопрос широкого обсуждения.Позже Telegram-канале он подчеркнул, что ни о какой блокировке речи пока не идет."Технически это сегодня возможно. Как теоретически возможно и нанесение ракетно-ядерного удара по Вашингтону. Но сама возможность еще не означает действия", - написал он.Также он подчеркнул, что решение о том, как реагировать на действия WhatsApp, будет принимать регулятор - Роскомнадзор, с которым обсудят всю ситуацию детально.в 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html

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2021

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технологии, общество, россия, whatsapp inc., госдума рф, александр хинштейн