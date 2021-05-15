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Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти
Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти
Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:14
2021-05-15T18:51
россия
анатолий чубайс
китай
ссср
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Он пояснил, что его взросление пришлось на поздний период СССР.По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить.Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс сказал, что на это есть "давно-давно-давно данный ответ".Так, по словам политика, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.
https://ria.ru/20201224/chubays-1590710584.html
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россия, анатолий чубайс, китай, ссср, политика

Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти

14:14 15.05.2021 (обновлено: 18:51 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Он пояснил, что его взросление пришлось на поздний период СССР.

"Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. "Пионерская зорька" <…> это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова <…> и все прекрасно понимают, что это вранье", — рассказал Чубайс.

По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить.
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Чубайс ответил на обвинение Ходорковского во взятке на выборах 1996 года
Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс сказал, что на это есть "давно-давно-давно данный ответ".

"Дело не в том, нравится тебе коммунистическая партия или не нравится. Здесь совсем другой вопрос и профессионально очень простой. Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством", — сказал он.

Так, по словам политика, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.
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