Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти
14:14 15.05.2021 (обновлено: 18:51 15.05.2021)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Он пояснил, что его взросление пришлось на поздний период СССР.
"Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. "Пионерская зорька" <…> это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова <…> и все прекрасно понимают, что это вранье", — рассказал Чубайс.
По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить.
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Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс сказал, что на это есть "давно-давно-давно данный ответ".
"Дело не в том, нравится тебе коммунистическая партия или не нравится. Здесь совсем другой вопрос и профессионально очень простой. Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством", — сказал он.
Так, по словам политика, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.
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