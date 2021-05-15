https://ria.ru/20210515/vrane-1732441915.html

Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти

Чубайс раскрыл причины ненависти к советской власти

Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:14

2021-05-15T14:14

2021-05-15T18:51

россия

анатолий чубайс

китай

ссср

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Он пояснил, что его взросление пришлось на поздний период СССР.По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить.Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс сказал, что на это есть "давно-давно-давно данный ответ".Так, по словам политика, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.

https://ria.ru/20201224/chubays-1590710584.html

https://ria.ru/20210210/chubays-1596877471.html

россия

китай

ссср

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россия, анатолий чубайс, китай, ссср, политика