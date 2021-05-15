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Суд арестовал проректора Военмеха по делу о мошенничестве
Суд арестовал проректора Военмеха по делу о мошенничестве
Петроградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении проректора Балтийского государственного технического университета... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:27
2021-05-15T16:34
балтийский государственный технический университет "военмех"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Петроградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении проректора Балтийского государственного технического университета "Военмех" по социально-воспитательной работе Марата Гогуадзе, обвиняемого в мошенничестве с премиями подчиненных, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Из ходатайства следствия следует, что с 2018 по 2020 годы Гогуадзе состоял на различных должностях в ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех" и обладал возможностью влиять на содержание принимаемых управленческих решений, а также воздействовать на научно-педагогических работников."Гогуадзе, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, инициировал подготовку и способствовал изданию приказов БГТУ "Военмех" о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам, положив в основу указанных приказов заведомо недостоверные сведения об объеме выполненной указанными работниками трудовой нагрузки, которую данные лица в действительности не выполняли", - сообщили в пресс-службе судов.Далее Гогуадзе дал указание сотрудникам о необходимости передачи ему лично или через посредников денежных средств, безосновательно получаемых ими. Всего, как полагает следствие, Гогуадзе передали денежные средства в общей сумме не менее 3,6 миллиона рублей.Как отмечает пресс-служба судов, 14 мая Гогуадзе задержан и в это же день ему предъявлено обвинение.
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балтийский государственный технический университет "военмех", санкт-петербург, происшествия

Суд арестовал проректора Военмеха по делу о мошенничестве

16:27 15.05.2021 (обновлено: 16:34 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Петроградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении проректора Балтийского государственного технического университета "Военмех" по социально-воспитательной работе Марата Гогуадзе, обвиняемого в мошенничестве с премиями подчиненных, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд вынес решение о заключении под стражу Гогуадзе. Срок меры - 11.07.2021", - следует из сообщения пресс-службы судов.
Из ходатайства следствия следует, что с 2018 по 2020 годы Гогуадзе состоял на различных должностях в ФГБОУ ВО БГТУ "Военмех" и обладал возможностью влиять на содержание принимаемых управленческих решений, а также воздействовать на научно-педагогических работников.
"Гогуадзе, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, инициировал подготовку и способствовал изданию приказов БГТУ "Военмех" о надбавках и доплатах стимулирующего характера некоторым сотрудникам, положив в основу указанных приказов заведомо недостоверные сведения об объеме выполненной указанными работниками трудовой нагрузки, которую данные лица в действительности не выполняли", - сообщили в пресс-службе судов.
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Далее Гогуадзе дал указание сотрудникам о необходимости передачи ему лично или через посредников денежных средств, безосновательно получаемых ими. Всего, как полагает следствие, Гогуадзе передали денежные средства в общей сумме не менее 3,6 миллиона рублей.
Как отмечает пресс-служба судов, 14 мая Гогуадзе задержан и в это же день ему предъявлено обвинение.
 
Балтийский государственный технический университет "Военмех"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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