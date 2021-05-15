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В Самарской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Самарской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:38
2021-05-15T21:12
куйбышевская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о сходе грузовых вагонов в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги поступило в субботу в 14.31 (13.31 мск).По данным ГУМЧС, количество вагонов поезда уточняется, погибших и пострадавших нет, к месту происшествия направлены два аварийно-спасательных поезда.На сайте Куйбышевской железной дороги уточнили, что пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области."Сегодня в 13:09 мск на перегоне Толкай-Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель - Абдулино (Самарская область) произошел сход 15 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино, пострадавших и угрозы экологии нет.На место происшествия выехала комиссия во главе с начальником Куйбышевской железной дороги, выясняются причины произошедшего и устранение последствий. Для координации восстановительных работ в ОАО "РЖД" и на Куйбышевской железной дороге создан оперативный штаб.Следователи возбудили уголовное дело после схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения)", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210512/proisshestviya-1731968855.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области. Кадры СК
Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач. Сообщение о сходе грузовых вагонов в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги поступило в субботу, 15 мая, в 14.31 (13.31 мск).
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куйбышевская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия

В Самарской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

14:38 15.05.2021 (обновлено: 21:12 15.05.2021)
 
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САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области и повредили контактные линии передач, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о сходе грузовых вагонов в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги поступило в субботу в 14.31 (13.31 мск).

"По предварительной информации, произошел сход разногрузных вагонов (каменный уголь, пиломатериалы, металл), опасных грузов нет, повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов", - говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, количество вагонов поезда уточняется, погибших и пострадавших нет, к месту происшествия направлены два аварийно-спасательных поезда.
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На сайте Куйбышевской железной дороги уточнили, что пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Самарской области.
"Сегодня в 13:09 мск на перегоне Толкай-Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель - Абдулино (Самарская область) произошел сход 15 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино, пострадавших и угрозы экологии нет.
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На место происшествия выехала комиссия во главе с начальником Куйбышевской железной дороги, выясняются причины произошедшего и устранение последствий. Для координации восстановительных работ в ОАО "РЖД" и на Куйбышевской железной дороге создан оперативный штаб.
Следователи возбудили уголовное дело после схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения)", - сказала собеседница агентства.
 
Куйбышевская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Самарская областьПроисшествия
 
 
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