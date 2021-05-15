Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/upadok-1732434959.html
Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"
Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"
Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:48
2021-05-15T12:48
фбр
нато
джо байден
сша
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной признак того, что "американская империя переживает упадок", заявила РИА Новости бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули.Роули прокомментировала письмо 124 отставных американских генералов, поставивших под сомнение психическое и физическое состояние Байдена. В открытом письме они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране. Действующие американские военные подвергли письмо критике.Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за "упадка империи США-НАТО-Израиль".При этом Роули назвала одинаково нелепыми стремление фракций левого и правого толка сделать друг друга "козлами отпущения".По ее словам, абсурдность нынешнего публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. "Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди "ястребов" в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи".
https://ria.ru/20210514/voennye-1732181118.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, нато, джо байден, сша, общество, политика

Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"

12:48 15.05.2021
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной признак того, что "американская империя переживает упадок", заявила РИА Новости бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули.
Роули прокомментировала письмо 124 отставных американских генералов, поставивших под сомнение психическое и физическое состояние Байдена. В открытом письме они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране. Действующие американские военные подвергли письмо критике.
"Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс", - заявила Роули. Она отметила, что поляризация - по крайней мере на её памяти, совершенно беспрецедентна.
Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за "упадка империи США-НАТО-Израиль".
При этом Роули назвала одинаково нелепыми стремление фракций левого и правого толка сделать друг друга "козлами отпущения".
По ее словам, абсурдность нынешнего публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. "Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди "ястребов" в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи".
Президент США Джо Байден садится в вертолет в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Американская нация в опасности: военные пишут открытые письма
 
ФБРНАТОДжо БайденСШАОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Лента новостейМолния