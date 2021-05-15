https://ria.ru/20210515/upadok-1732434959.html
Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"
Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"
Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:48
2021-05-15T12:48
2021-05-15T12:48
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной признак того, что "американская империя переживает упадок", заявила РИА Новости бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули.Роули прокомментировала письмо 124 отставных американских генералов, поставивших под сомнение психическое и физическое состояние Байдена. В открытом письме они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране. Действующие американские военные подвергли письмо критике.Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за "упадка империи США-НАТО-Израиль".При этом Роули назвала одинаково нелепыми стремление фракций левого и правого толка сделать друг друга "козлами отпущения".По ее словам, абсурдность нынешнего публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. "Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди "ястребов" в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи".
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фбр, нато, джо байден, сша, общество, политика
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости.
Недавнее письмо бывших американских военных с критикой президента США Джо Байдена
показывает, что оборонный истеблишмент политически разделен - очередной признак того, что "американская империя переживает упадок", заявила РИА Новости бывший спецагент ФБР
и эксперт по анализу разведданных Колин Роули.
Роули прокомментировала письмо 124 отставных американских генералов, поставивших под сомнение психическое и физическое состояние Байдена. В открытом письме они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах в стране. Действующие американские военные подвергли письмо критике.
"Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс", - заявила Роули. Она отметила, что поляризация - по крайней мере на её памяти, совершенно беспрецедентна.
Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за "упадка империи США-НАТО
-Израиль".
При этом Роули назвала одинаково нелепыми стремление фракций левого и правого толка сделать друг друга "козлами отпущения".
По ее словам, абсурдность нынешнего публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. "Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди "ястребов" в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи".