https://ria.ru/20210515/ukraina-1732442437.html

"Оппозиционная платформа" ответила на заявления СНБО об обмене Медведчука

"Оппозиционная платформа" ответила на заявления СНБО об обмене Медведчука

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратилась к властям Украины с призывом остановить политический террор и прекратить провокационные заявления. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:21

2021-05-15T14:21

2021-05-15T17:26

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратилась к властям Украины с призывом остановить политический террор и прекратить провокационные заявления.Так в партии прокомментировали слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который допустил, что в случае осуждения главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука его можно будет обменять на украинцев, отбывающих наказание в России."Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла", — говорится в заявлении на сайте ОПЗЖ.По мнению партии, в деле Медведчука власть оказывает давление на суд, хотя не имеет достаточной доказательной базы.В партии увидели признаки того, что власть, "в эйфории от вседозволенности и безнаказанности", скатывается к откровенной диктатуре. "Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников — подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века <...> "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина", — говорится в заявлении.Кроме того, ОПЗЖ призвала обеспечить политическое урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.На днях суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в "посягательстве на нарушение обычаев войны". По делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак, но он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.Президент России Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/vereschuk-1732272014.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире