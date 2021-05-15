https://ria.ru/20210515/ukraina-1732437992.html

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об антиподе России

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об антиподе России

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова Владимира Путина о превращении Украины в антипод России демонстрируют непонимание внутренних процессов... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:28

2021-05-15T13:28

2021-05-15T22:02

россия

мид украины

владимир путин

москва

киев

украина

политика

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова Владимира Путина о превращении Украины в антипод России демонстрируют непонимание внутренних процессов на Украине.В пятницу президент России Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза, заявил, что Украину превращают в антипод России, что вызывает сожаление.По словам украинского дипломата, ничто не сможет остановить "трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство"."Географию изменить нельзя", — отметил Николаенко, добавив, что в будущем Украине и России все равно придется сосуществовать рядом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210512/ukraina-1731812789.html

россия

москва

киев

украина

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россия, мид украины, владимир путин, москва, киев, украина, политика