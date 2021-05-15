В МИД Украины отреагировали на слова Путина об антиподе России
13:28 15.05.2021 (обновлено: 22:02 15.05.2021)
КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова Владимира Путина о превращении Украины в антипод России демонстрируют непонимание внутренних процессов на Украине.
В пятницу президент России Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза, заявил, что Украину превращают в антипод России, что вызывает сожаление.
"Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон", — приводит заявление спикера МИД Украины Олега Николенко агентство УНН.
По словам украинского дипломата, ничто не сможет остановить "трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство".
"Географию изменить нельзя", — отметил Николаенко, добавив, что в будущем Украине и России все равно придется сосуществовать рядом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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