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Байден отменил ряд указов Трампа
Байден отменил ряд указов Трампа
Президент США Джо Байден одним указом отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе о защите памятников и цензуре в соцсетях,... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:55
2021-05-15T09:38
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден одним указом отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе о защите памятников и цензуре в соцсетях, сообщил Белый дом.Так, Байден отменил указ о защите американских памятников, статуй, подписанный Трампом после того, как на фоне протестов против расизма по стране начался снос памятников героев колониальной эпохи. Перестанет действовать указ о строительстве парка статуй американским героям, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, который защищает чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ "О предотвращении цензуры онлайн".Все отмененные указы были подписаны Трампом с мая 2020 по январь 2021 года. Ряд инициатив экс-президент подписывал незадолго до инаугурации демократа Байдена.Как сообщил Белый дом, Байден также отменил введенное Трампом правило, в соответствии с которым иммиграционные власти могли отказать в виде на жительство под предлогом того, что иммигрант может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.По инициативе Трампа с октября 2019 года получение льготного медицинского обслуживания становилось препятствием к одобрению иммиграционной петиции, а для получения вида на жительство кандидаты должны были обладать медицинской страховкой или доказать, что они смогут без получения субсидий от государства самостоятельно возмещать свои расходы на медицину."Это не продвигает интересы Соединенных Штатов", — говорится в декларации Байдена, в которой он дает распоряжение администрации внести необходимые изменения в действующие правила.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/ssha-1730889739.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден отменил ряд указов Трампа

00:55 15.05.2021 (обновлено: 09:38 15.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден одним указом отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе о защите памятников и цензуре в соцсетях, сообщил Белый дом.
Так, Байден отменил указ о защите американских памятников, статуй, подписанный Трампом после того, как на фоне протестов против расизма по стране начался снос памятников героев колониальной эпохи. Перестанет действовать указ о строительстве парка статуй американским героям, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, который защищает чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ "О предотвращении цензуры онлайн".
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 09:19В мире
Байден не удержался и выдал "секретные правила" Трампа
Все отмененные указы были подписаны Трампом с мая 2020 по январь 2021 года. Ряд инициатив экс-президент подписывал незадолго до инаугурации демократа Байдена.
Как сообщил Белый дом, Байден также отменил введенное Трампом правило, в соответствии с которым иммиграционные власти могли отказать в виде на жительство под предлогом того, что иммигрант может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.
По инициативе Трампа с октября 2019 года получение льготного медицинского обслуживания становилось препятствием к одобрению иммиграционной петиции, а для получения вида на жительство кандидаты должны были обладать медицинской страховкой или доказать, что они смогут без получения субсидий от государства самостоятельно возмещать свои расходы на медицину.
"Это не продвигает интересы Соединенных Штатов", — говорится в декларации Байдена, в которой он дает распоряжение администрации внести необходимые изменения в действующие правила.
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