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В ХАМАС рассказали, как долго готовы наносить удары по Тель-Авиву
В ХАМАС рассказали, как долго готовы наносить удары по Тель-Авиву
Представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что оно готово наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:04
2021-05-15T15:04
2021-05-15T15:04
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
тель-авив
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что оно готово наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев."Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев", - сообщил Убайда.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, хамас, израиль, в мире