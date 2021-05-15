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В ХАМАС рассказали, как долго готовы наносить удары по Тель-Авиву

В ХАМАС рассказали, как долго готовы наносить удары по Тель-Авиву

Представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что оно готово наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T15:04

2021-05-15T15:04

2021-05-15T15:04

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

тель-авив

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что оно готово наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев."Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев", - сообщил Убайда.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, хамас, израиль, в мире