https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732374903.html

Тропа среди сосен. Кто убивает людей в лесу под Нижним Новгородом

Тропа среди сосен. Кто убивает людей в лесу под Нижним Новгородом

В рабочем поселке под Нижним Новгородом в четверг нашли тело 12-летней девочки. Ее убили в лесу, когда она возвращалась домой из школы. Протоптанная в сосновом... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:03

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

дети

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Мария Семенова. В рабочем поселке под Нижним Новгородом в четверг нашли тело 12-летней девочки. Ее убили в лесу, когда она возвращалась домой из школы. Протоптанная в сосновом бору тропинка — обычный путь для местных. Вечерами брали с собой фонарики. Люди признаются: ходить таким маршрутом всегда было страшно. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.Подозрительные лицаВ четверг пятиклассница Наташа (имя изменено), как обычно, вышла из школы, но домой так и не вернулась. Об исчезновении очень быстро узнали почти все в поселке: школьные учителя разослали сообщения по классным чатам. Мария, соседка убитой, говорит, что буквально через час Наташу обнаружили в лесополосе. По информации местных СМИ, она была раздета, на шее — три ножевых ранения.Мы пытались связаться с соседями, которые участвовали в поиске девочки, но они наотрез отказались общаться. "Им очень больно, они знали ее с пеленок", — объяснила РИА Новости жительница Большого Козина Надежда.Люди объединились в поисках убийцы: в районной группе перебрали всех подозрительных людей, припомнили незнакомые автомобили. Не забыли и о возможных свидетелях — дорожных рабочих, которые красили остановку и убирали мусор недалеко от места преступления. Особое внимание привлек велосипедист в камуфляже: незнакомца несколько раз видели в поселке, в том числе и возле школы — он наблюдал за детьми в течение нескольких часов. Фотография невысокого мужчины с черным рюкзаком за спиной молниеносно распространилась по пабликам и закрытым чатам. "Особые приметы: блютус в ухе, очки солнечные, на велосипеде зеркало слева, на раме крепление под бутылку", — написано в сообщении.На видео с камеры частного дома можно различить проезжающего велосипедиста. Следственный комитет опубликовал запись и обратился к местным с просьбой помочь опознать неизвестного.Венок у рябиныВоинская улица, где стоит дом родителей погибшей Наташи, в стороне от поселка Большое Козино, прямо посреди леса. Путь к остановке — через территорию заброшенной воинской части, напрямую в поселок — по тропе среди сосен. Именно так и ходят в школу дети. Освещения нет: когда стемнеет, достают фонари. Лесной массив совсем небольшой. С одной стороны — региональная трасса, с другой — железная дорога, за которой начинается территория Нижнего Новгорода, с третьей — сам рабочий поселок Большое Козино. Но на этом маленьком участке площадью один на два километра произошло уже два убийства.Первое — девятнадцать лет назад. Двадцатичетырехлетняя Марина возвращалась домой (она с молодым человеком жила на Воинской улице) по лесной дороге от железнодорожной станции к заброшенной военной базе."Если пойдете по этой тропе, увидите — с правой стороны, у рябины, висит венок. Там, в ямке у дерева, ее и обнаружили 23 августа 2002-го с пробитой головой. Сюжет снимали, по ТВ показывали, но так никого и не нашли. Я в то время сама была ребенком, ничего не могла сделать. Земля ей пухом. История давняя, после драки кулаками не машут. Главное, чтобы сейчас не спустили на тормозах и все-таки поймали убийцу", — говорит сестра погибшей Екатерина."Было страшно всегда"Местная жительница Ирина рассказала, что из-за необходимости регулярно встречать и провожать ребенка из школы даже не устраивается на работу. Возит дочь на машине и недоумевает, что делать тем, у кого автомобиля нет.Школьный автобус не предусмотрен — от Воинской улицы до учебного заведения два километра, 500 метров из них — через лес. "Каждый день маленькие дети так ходят. Всегда было страшно", — признается Мария. Асфальтированная дорога, которая ведет не напрямую в поселок, а на остановку, немногим лучше — это тоже путь по неосвещенному лесу.По неофициальным данным, подозреваемого в убийстве Наташи задержали — он уже судим за насилие в отношении детей. В пресс-службе следственного управления СК по Нижегородской области информацию подтвердить отказались. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

https://ria.ru/20191011/1559671784.html

нижний новгород

нижегородская область

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криминал, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, дети, общество