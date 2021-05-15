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В Турции демонстранты призвали защитить палестинцев
В Турции демонстранты призвали защитить палестинцев
Несколько тысяч человек, собравшиеся у резиденции израильского посла в Анкаре, осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, призвав к... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:02
2021-05-15T17:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
турция
восточный иерусалим
израиль
в мире
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости, Алёна Палажченко. Несколько тысяч человек, собравшиеся у резиденции израильского посла в Анкаре, осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, призвав к военному вмешательству Турции в палестино-израильский конфликт, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме "с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе". Как ранее заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар, Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал.Несмотря на действующий в Турции до 17 мая локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти санкционировали митинг протеста против действий Израиля. Собравшиеся у резиденции посла Израиля в Анкаре совершили намаз, а также вознесли молитвы в память о погибших при израильских авиаударах по сектору Газа. Демонстранты скандировали лозунги: "Турецких солдат – в Иерусалим", "Мусульманин, не спи, защищай свои мечети" и другие.Перед парком, где проходил митинг, продавали палестинские и турецкие флаги, повязки со словами "Свободный Иерусалим". Большинство участников демонстрации пришли в белом.Сменявшие друг друга выступавшие до срыва голоса призывали весь мир объединиться против Израиля. Один из ораторов во время своей речи призвал помолиться за то, чтобы "Аллах уничтожил США, потому что после этого Израиль падет сам".На митинге было объявлено о начале кампании по сбору средств для пострадавших палестинцев. Акция продолжалась более двух часов и закончилась без эксцессов.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732449163.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, турция, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Турции демонстранты призвали защитить палестинцев

16:02 15.05.2021 (обновлено: 17:42 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Алёна ПалажченкоАкция протеста после обострения израильско-палестинского конфликта у резиденции израильского посла в Анкаре, Турция
Акция протеста после обострения израильско-палестинского конфликта у резиденции израильского посла в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости, Алёна Палажченко. Несколько тысяч человек, собравшиеся у резиденции израильского посла в Анкаре, осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, призвав к военному вмешательству Турции в палестино-израильский конфликт, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме "с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе". Как ранее заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар, Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал.
© РИА Новости / Алёна ПалажченкоМестные жители во время молитвы за погибших при авиаударах палестинцев у резиденции израильского посла в Анкаре, Турция
Местные жители во время молитвы за погибших при авиаударах палестинцев у резиденции израильского посла в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Местные жители во время молитвы за погибших при авиаударах палестинцев у резиденции израильского посла в Анкаре, Турция
Несмотря на действующий в Турции до 17 мая локдаун из-за ситуации с коронавирусом, власти санкционировали митинг протеста против действий Израиля. Собравшиеся у резиденции посла Израиля в Анкаре совершили намаз, а также вознесли молитвы в память о погибших при израильских авиаударах по сектору Газа. Демонстранты скандировали лозунги: "Турецких солдат – в Иерусалим", "Мусульманин, не спи, защищай свои мечети" и другие.
Перед парком, где проходил митинг, продавали палестинские и турецкие флаги, повязки со словами "Свободный Иерусалим". Большинство участников демонстрации пришли в белом.
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"Мы возмущены действиями Израиля в мечети аль-Акса в Иерусалиме и атаками против мирного палестинского населения. Как видите, мы пришли в белом – это знак траура. Ожидаем, что Турция, которая больше всех возвышает голос в защиту палестинцев, защитит их и наши святыни в Иерусалиме не только на словах", - сказал один из демонстрантов, который держал в руках плакат с надписью: "Если исламский союз не будет создан немедленно, придет твоя очередь".

Сменявшие друг друга выступавшие до срыва голоса призывали весь мир объединиться против Израиля. Один из ораторов во время своей речи призвал помолиться за то, чтобы "Аллах уничтожил США, потому что после этого Израиль падет сам".
На митинге было объявлено о начале кампании по сбору средств для пострадавших палестинцев. Акция продолжалась более двух часов и закончилась без эксцессов.
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В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИерусалимТурцияВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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