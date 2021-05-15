https://ria.ru/20210515/turoperatory-1732435621.html
Правительство одобрило выделение средств туроператорам
Правительство одобрило выделение средств туроператорам
Правительство РФ одобрило выделение средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:54
2021-05-15T12:54
2021-05-15T12:54
туризм
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание господдержки туроператорам в целях снижения стоимости и повышения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта.
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