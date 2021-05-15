https://ria.ru/20210515/trevoga-1732438874.html
В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:36
2021-05-15T13:36
2021-05-15T14:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.Сигналы об обстреле также прозвучали в пригородах Тель-Авива, в городе Ашдоде, и районах, граничащих с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
2021-05-15T13:36
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив
В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.
2021-05-15T13:36
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