https://ria.ru/20210515/trevoga-1732438874.html

В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:36

2021-05-15T13:36

2021-05-15T14:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.Сигналы об обстреле также прозвучали в пригородах Тель-Авива, в городе Ашдоде, и районах, граничащих с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.

тель-авив

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2021

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В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги 2021-05-15T13:36 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив