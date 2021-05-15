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Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:32
2021-05-15T10:30
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.В 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.Ранее сообщалось о шести пропавших без вести и 41 пострадавшем.В результате стихийного бедствия были сломаны большие деревья, разрушена часть бараков для рабочих.Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.Ранее стало известно, что в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 мск) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 был госпитализирован. Метеорологи предупредили, что жителям не только провинции Цзянсу, но также города Ухань и провинции Хубэй необходимо проявить бдительность, так как там также есть вероятность возникновения торнадо.
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китай, ухань, в мире

Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане

02:32 15.05.2021 (обновлено: 10:30 15.05.2021)
 
© REUTERS / cnsphotoПоследствия торнадо в Ухане, КНР
Последствия торнадо в Ухане, КНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / cnsphoto
Последствия торнадо в Ухане, КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.
В 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.
Ранее сообщалось о шести пропавших без вести и 41 пострадавшем.

"Согласно последним данным, по состоянию на субботу 04:30 (пятница 23:30 мск) в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали 218 человек, разрушены 27 домов, повреждения получили 400 домов, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около восьми тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

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Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.
Ранее стало известно, что в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 мск) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 был госпитализирован. Метеорологи предупредили, что жителям не только провинции Цзянсу, но также города Ухань и провинции Хубэй необходимо проявить бдительность, так как там также есть вероятность возникновения торнадо.
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