https://ria.ru/20210515/tornado-1732407584.html

Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане

Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане

Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T02:32

2021-05-15T02:32

2021-05-15T10:30

китай

ухань

в мире

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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.В 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск) торнадо произошел в пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду.Ранее сообщалось о шести пропавших без вести и 41 пострадавшем.В результате стихийного бедствия были сломаны большие деревья, разрушена часть бараков для рабочих.Власти города и провинции оперативно разработали план и развернули поисково-спасательную операцию, чтобы сократить число возможных жертв.Ранее стало известно, что в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 мск) торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в восточной провинции Цзянсу, в результате один человек погиб, 21 был госпитализирован. Метеорологи предупредили, что жителям не только провинции Цзянсу, но также города Ухань и провинции Хубэй необходимо проявить бдительность, так как там также есть вероятность возникновения торнадо.

https://ria.ru/20210410/tornado-1727713478.html

https://ria.ru/20210503/tornado-1731000278.html

китай

ухань

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китай, ухань, в мире