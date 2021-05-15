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В Финском заливе нашли четыре судна, потопленные во времена ВОВ
В Финском заливе нашли четыре судна, потопленные во времена ВОВ
Российская экспедиция обнаружила четыре транспортных судна, потопленные во времена Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:54
2021-05-15T23:55
россия
кронштадт
финский залив
эстония
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская экспедиция обнаружила четыре транспортных судна, потопленные во времена Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов."В Финском заливе подводные исследователи обнаружили и идентифицировали четыре транспортных судна - участника Таллинского прорыва. Увековечена память более 2500 человек", - говорится в сообщении.Таллинский прорыв - эвакуация основных сил советского Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года, из Таллина вышли 225 кораблей и судов, до Кронштадта дошли 163.Поиски проходили с 5 по 15 мая в рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте". Их провела "Разведывательно-водолазная команда" совместно с морской инженерной компанией "Фертоинг".Обнаруженные и идентифицированные в Финском заливе четыре транспорта погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. Среди найденных судов санитарный транспорт "Калпакс" №524, санитарный транспорт "Алев" №511, транспорт "Ярвамаа" №547, транспорт "Атис Кронвальдс" №563.Суда лежат на глубинах от 40 до 50 метров юго-западнее острова Мощный. Команда подводных исследователей на каждом судне обнаружила судовые колокола. На транспортах "Калпакс" и "Атис Кронвальдс" удалось прочитать на колоколах названия судов."Почти все обнаруженные суда сильно затянуты сетями, что осложняло проведение обследований. На палубе и в трюмах всех найденных транспортов обнаружены многочисленные остатки амуниции, стрелковое оружие. Так, на пароходе "Атис Кронвальдс" на мостике полупустой ящик с винтовочными патронами", - добавил Богданов.По его словам, если позволит эпидемиологическая ситуация, российская команда совместно с эстонскими и финскими подводными исследователями проведет экспедицию по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда (Эстония), чтобы путём подводного обследования точно идентифицировать многие объекты и составить точную карту гибели.
https://ria.ru/20200619/1573161199.html
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россия, кронштадт, финский залив, эстония, общество

В Финском заливе нашли четыре судна, потопленные во времена ВОВ

17:54 15.05.2021 (обновлено: 23:55 15.05.2021)
 
© Фото : Разведывательно-водолазная командаВ Финском заливе обследован и идентифицирован санитарный транспорт "Калпакс"
В Финском заливе обследован и идентифицирован санитарный транспорт Калпакс - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : Разведывательно-водолазная команда
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская экспедиция обнаружила четыре транспортных судна, потопленные во времена Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
Финском заливе подводные исследователи обнаружили и идентифицировали четыре транспортных судна - участника Таллинского прорыва. Увековечена память более 2500 человек", - говорится в сообщении.
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Таллинский прорыв - эвакуация основных сил советского Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года, из Таллина вышли 225 кораблей и судов, до Кронштадта дошли 163.
Поиски проходили с 5 по 15 мая в рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте". Их провела "Разведывательно-водолазная команда" совместно с морской инженерной компанией "Фертоинг".
Обнаруженные и идентифицированные в Финском заливе четыре транспорта погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. Среди найденных судов санитарный транспорт "Калпакс" №524, санитарный транспорт "Алев" №511, транспорт "Ярвамаа" №547, транспорт "Атис Кронвальдс" №563.
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Суда лежат на глубинах от 40 до 50 метров юго-западнее острова Мощный. Команда подводных исследователей на каждом судне обнаружила судовые колокола. На транспортах "Калпакс" и "Атис Кронвальдс" удалось прочитать на колоколах названия судов.
"Почти все обнаруженные суда сильно затянуты сетями, что осложняло проведение обследований. На палубе и в трюмах всех найденных транспортов обнаружены многочисленные остатки амуниции, стрелковое оружие. Так, на пароходе "Атис Кронвальдс" на мостике полупустой ящик с винтовочными патронами", - добавил Богданов.
По его словам, если позволит эпидемиологическая ситуация, российская команда совместно с эстонскими и финскими подводными исследователями проведет экспедицию по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда (Эстония), чтобы путём подводного обследования точно идентифицировать многие объекты и составить точную карту гибели.
 
РоссияКронштадтФинский заливЭстонияОбщество
 
 
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