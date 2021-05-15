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Дипломат объяснил, почему Запад не спешит выполнить данное Киеву обещание
Дипломат объяснил, почему Запад не спешит выполнить данное Киеву обещание
Украина и Грузия до сих не вступили в НАТО, потому что в альянсе опасаются реакции России, заявил экс-заместитель генерального секретаря организации... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:51
2021-05-15T20:50
россия
александр вершбоу
нато
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина и Грузия до сих не вступили в НАТО, потому что в альянсе опасаются реакции России, заявил экс-заместитель генерального секретаря организации американский дипломат Александр Вершбоу."Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году, — о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", — сказал Вершбоу на онлайн-дискуссии Киевского форума. По его мнению, так происходит из-за неуверенности НАТО и отсутствия единства, что, в свою очередь, позволило России действовать решительно. В то же время он обратил внимание на другую точку зрения, согласно которой организация допустила ошибку, дав Киеву и Тбилиси обещание о вступлении в альянс. В Киеве неоднократно называли вхождение в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии отмечали, что вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня.По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20210512/nato-1731967987.html
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россия, александр вершбоу, нато, грузия, украина, в мире

Дипломат объяснил, почему Запад не спешит выполнить данное Киеву обещание

18:51 15.05.2021 (обновлено: 20:50 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина и Грузия до сих не вступили в НАТО, потому что в альянсе опасаются реакции России, заявил экс-заместитель генерального секретаря организации американский дипломат Александр Вершбоу.
"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году, — о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", — сказал Вершбоу на онлайн-дискуссии Киевского форума.
По его мнению, так происходит из-за неуверенности НАТО и отсутствия единства, что, в свою очередь, позволило России действовать решительно.
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России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО
В то же время он обратил внимание на другую точку зрения, согласно которой организация допустила ошибку, дав Киеву и Тбилиси обещание о вступлении в альянс.
В Киеве неоднократно называли вхождение в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии отмечали, что вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня.
По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.
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