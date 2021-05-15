https://ria.ru/20210515/strakh-1732467196.html

Дипломат объяснил, почему Запад не спешит выполнить данное Киеву обещание

Дипломат объяснил, почему Запад не спешит выполнить данное Киеву обещание

Украина и Грузия до сих не вступили в НАТО, потому что в альянсе опасаются реакции России, заявил экс-заместитель генерального секретаря организации... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:51

2021-05-15T18:51

2021-05-15T20:50

россия

александр вершбоу

нато

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина и Грузия до сих не вступили в НАТО, потому что в альянсе опасаются реакции России, заявил экс-заместитель генерального секретаря организации американский дипломат Александр Вершбоу."Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году, — о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", — сказал Вершбоу на онлайн-дискуссии Киевского форума. По его мнению, так происходит из-за неуверенности НАТО и отсутствия единства, что, в свою очередь, позволило России действовать решительно. В то же время он обратил внимание на другую точку зрения, согласно которой организация допустила ошибку, дав Киеву и Тбилиси обещание о вступлении в альянс. В Киеве неоднократно называли вхождение в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии отмечали, что вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня.По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20210512/nato-1731967987.html

https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html

россия

грузия

украина

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россия, александр вершбоу, нато, грузия, украина, в мире