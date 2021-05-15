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США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов

США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов

Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:15

2021-05-15T18:15

2021-05-15T20:18

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

армия обороны израиля

хамас

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после авиаудара ВВС Израиля по зданию с офисами международных СМИ в Газе.Израильский авиаудар привел в субботу к обрушению здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Представители ЦАХАЛ заявил, что гражданских лиц в здании предупредили о готовящемся ударе и предоставили им достаточно времени для эвакуации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, армия обороны израиля, хамас, сша, израиль, в мире