https://ria.ru/20210515/ssha-1732464190.html
США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов
США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов
Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:15
2021-05-15T18:15
2021-05-15T20:18
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
армия обороны израиля
хамас
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732452990_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_c4edfecc43b119276d75785a7b0c7bc9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после авиаудара ВВС Израиля по зданию с офисами международных СМИ в Газе.Израильский авиаудар привел в субботу к обрушению здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Представители ЦАХАЛ заявил, что гражданских лиц в здании предупредили о готовящемся ударе и предоставили им достаточно времени для эвакуации.
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732452990_317:115:2894:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a2863c8b346933d12ed30a62130a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, армия обороны израиля, хамас, сша, израиль, в мире