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США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов
США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов
Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:15
2021-05-15T20:18
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
армия обороны израиля
хамас
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после авиаудара ВВС Израиля по зданию с офисами международных СМИ в Газе.Израильский авиаудар привел в субботу к обрушению здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Представители ЦАХАЛ заявил, что гражданских лиц в здании предупредили о готовящемся ударе и предоставили им достаточно времени для эвакуации.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, армия обороны израиля, хамас, сша, израиль, в мире

США призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов

18:15 15.05.2021 (обновлено: 20:18 15.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemОбрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Обрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты заявили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной обязанностью, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после авиаудара ВВС Израиля по зданию с офисами международных СМИ в Газе.

"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ - первостепенная обязанность", - написала Псаки в Twitter.

Израильский авиаудар привел в субботу к обрушению здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения. Представители ЦАХАЛ заявил, что гражданских лиц в здании предупредили о готовящемся ударе и предоставили им достаточно времени для эвакуации.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляАрмия обороны ИзраиляХамасСШАИзраильВ мире
 
 
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