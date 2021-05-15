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Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:09
2021-05-15T16:09
2021-05-15T16:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, в мире
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Венесуэла
одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.
"Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев
.
В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.