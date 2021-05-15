https://ria.ru/20210515/sputnik-1732454080.html

Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"

Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"

Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:09

2021-05-15T16:09

2021-05-15T16:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731930548.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, в мире