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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/sputnik-1732454080.html
Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:09
2021-05-15T16:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, в мире

Венесуэла одобрила применение вакцины "Спутник Лайт"

16:09 15.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:50
Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины "Спутник Лайт"
"Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.
В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВенесуэлаВ мире
 
 
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