https://ria.ru/20210515/sputnik-1732445701.html

Сербский политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным

Сербский политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным

Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк получила вторую дозу российской вакцины "Спутник V" и рассказала РИА Новости, что выбрала именно эту... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:49

2021-05-15T14:49

2021-05-15T20:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

владимир путин

сербия

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк получила вторую дозу российской вакцины "Спутник V" и рассказала РИА Новости, что выбрала именно эту вакцину, потому что верит российской медицине."В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V", потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких," — сказала Влк. Она также рассказала, как чувствует себя после прививки."После первой дозы у меня была маленькая температура пару дней, а потом стала себя чувствовать лучше, чем до этого," — поделилась впечатлением депутат. Влк рассказала, что многие в Сербии хвалят вакцину, называя ее самой эффективной. "Я знаю много людей в Сербии — и коллег в политике, и знаменитостей, которые привились "Спутником V", — отметила она. На вакцинацию Влк пришла в футболке с портретом российского президента Владимира Путина и надписью "Решу одним мигом"."Я пришла в этой майке, потому что таким образом хотела поблагодарить президента Путина за то, что в Сербии теперь есть производство "Спутника V". А также за то, что он думает и старается помочь Сербии во время пандемии", — сказала она.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ имени Гамалеи.

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732034356.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, владимир путин, сербия, в мире