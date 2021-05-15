https://ria.ru/20210515/spisok-1732407289.html

Правительство России утвердило список недружественных государств

Правительство России утвердило список недружественных государств

Правительство утвердило перечень государств, которые совершают недружественные действия против России, в него вошли Соединенные Штаты и Чехия. Распоряжение... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T02:13

2021-05-15T02:13

2021-05-15T02:13

россия

евросовет

шарль мишель

владимир джабаров

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

правительство рф

чехия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Правительство утвердило перечень государств, которые совершают недружественные действия против России, в него вошли Соединенные Штаты и Чехия. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В документе говорится, что теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".Кроме того, власти утвердили количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми госучреждения и диппредставительства указанных стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения. Для Чехии количество таких лиц составит 19 человек, для США — ноль.Действие указа не касается граждан недружественных государств, работающих в дипломатических учреждениях, он также не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.Список может расширитьсяСписок недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров."Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - сказал Джабаров.В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".Законодатель считает, что внесение государств в перечень недружественных России стран повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. "Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве", - сказал он.По мнению Джабарова, появление недружественных РФ стран "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Реакция ЕвросоветаГлава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения."Решение правительства России о "государствах, совершающих недружественные действия" - это очередной шаг к эскалации, подрывающий дипломатические отношения", - написал Мишель в Twitter.Глава Евросовета выразил солидарность с попавшей в список Чехией, а также призвал Россию "полностью соблюдать Венскую конвенцию". "Попытки разделить ЕС тщетны", - подчеркнул Мишель.Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе ранее заявлял журналистам, что ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список недружественных стран как шаг в отношении всего Евросоюза.Взаимоотношения с США и ЧехиейОтношения Москвы и Вашингтона ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры с российской стороны.Причиной для дипломатического скандала с Прагой стали обвинения Чехии в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 работников российского посольства. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, указав, что данные претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило взаимоотношениям между государствами. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Россия также приняла ответные меры.

https://ria.ru/20210430/chekhiya-1730621695.html

https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html

https://ria.ru/20210514/vrbetitse-1732388756.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

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россия, евросовет, шарль мишель, владимир джабаров, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, правительство рф, чехия, сша, в мире