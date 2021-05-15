https://ria.ru/20210515/sovet-1732419707.html

Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете

Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и план мероприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:05

2021-05-15T10:05

2021-05-15T10:19

антон кобяков

владимир путин

архангельск

норвегия

россия

арктика

михаил мишустин

арктический совет

правительство рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и план мероприятий, сообщает пресс-служба кабмина."В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками межправительственного форума по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Об этом говорится в Концепции председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Концепция, утверждённая Мишустиным, направлена на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В их числе – закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, а также укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества.Международная кооперация, по словам Трутнева, может дать новый импульс для развития существующих и запуска новых научных проектов, будет содействовать межвузовскому взаимодействию, укрепит партнёрские отношения между предпринимательским сообществом и усилит экономические связи."Председательство – это уникальная площадка для стимулирования не только экономического роста, международной кооперации и поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, но и отличная возможность для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера", – приводятся в сообщении слова советника президента Антона Кобякова.Мишустин также утвердил подробный план основных мероприятий. В частности, запланированы культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы и форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры.Большая часть мероприятий пройдёт в северных городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии. Это позволит иностранным гостям лучше узнать российское Заполярье, выбрать территории, наиболее подходящие для инвестиций. Всего участниками предусмотренных планом событий станут более 467 тысяч человек.Официальный блок представлен заседаниями Комитета старших должностных лиц Арктического совета, переговорами его рабочих и экспертных групп, а также встречами Арктического экономического совета, председательство в котором также переходит к России в мае 2021 года. Кроме того, на 2021 и 2023 годы намечено проведение международного форума "Арктика – территория диалога". Он зарекомендовал себя в качестве ключевой площадки для обсуждения вопросов социально-экономического развития северных территорий и выработки инструментов многостороннего партнёрства.В раздел "Экономическое сотрудничество" вошли мероприятия, посвящённые освоению шельфа, укреплению связей торгово-промышленных палат, вопросам судостроения и развития аквакультуры.Важнейшая тема изменения климата будет обсуждаться на всемирном саммите по вопросам таяния вечной мерзлоты, запланированном на 2023 год, а также на конференциях по проблемам адаптации региона к глобальному изменению климата, вопросам совершенствования системы мониторинга за окружающей средой, борьбы с загрязнением микропластиком, предотвращения разливов нефти, сохранения биоразнообразия и продвижения зелёной энергетики.Широкое обсуждение получат вопросы развития человеческого капитала и поддержки коренных малочисленных народов. В числе приоритетов – привлечение в регион новых кадров, сбережение здоровья местных жителей, улучшение качества городской среды.Ряд мероприятий связан с международным проектом "Дети Арктики", который нацелен на поддержку новых форм образования с учётом климатических и культурных особенностей Заполярья, а также инициативой по сохранению культурного и языкового наследия коренных народов Севера. За время председательства будут проведены Всероссийские арктические игры, чемпионат по традиционному оленеводству, ряд молодёжных и студенческих форумов, а также семинары по популяризации местных языков.Россия заинтересована в сохранении Арктики как территории мира и стабильного и сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина.Чекунков добавил, что также будут активно подниматься все темы, связанные с высокими технологиями и кооперацией в этой сфере. Он отметил, что не менее важны и социальные аспекты, вопросы защиты прав коренных малочисленных народов Севера и развития арктического туризма.В конце мая в Исландии пройдет встреча министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет. На министерском саммите будет объявлено о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20210511/arktika-1731759252.html

https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html

https://ria.ru/20210512/arktika-1731919436.html

архангельск

норвегия

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кобяков, владимир путин, архангельск, норвегия, россия, арктика, михаил мишустин, арктический совет, правительство рф