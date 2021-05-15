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В СК рассказали о работе военных следователей в годы войны
В СК рассказали о работе военных следователей в годы войны
Военные следователи в годы Великой Отечественной войны расследовали не только государственные преступления, но и уголовные дела об уклонении от исполнения... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:21
2021-05-15T10:18
россия
главное военное следственное управление
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
ссср
общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Военные следователи в годы Великой Отечественной войны расследовали не только государственные преступления, но и уголовные дела об уклонении от исполнения воинской обязанности и о незаконной купле-продаже и хранении оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комтета в преддверии 154-й годовщины со дня образования военных следственных органов.При этом сроки производства резко сократили — они составляли от одного до трех дней (сейчас — два месяца с момента возбуждения дела). Не снижались в войну и требования по соблюдению норм Уголовно-процессуального кодекса, в том числе касающихся пределов доказывания. Военные следователи, помимо допросов и истребования документов, назначали экспертизы, проводили следственные эксперименты, осматривали места происшествий с понятыми, а также участвовали в возмещении причиненного государству ущерба и выполняли другие процессуальные действия.По данным ведомства, на 1 января 1946 года безвозвратные потери среди военных следователей составили: 887 пропавших без вести, 265 убитых, 52 умерших от ран. Ранены и контужены были 262 человека, из них 156 военных следователей и 106 прокуроров.За боевые заслуги и проявленное мужество более 1,8 тысячи военных следователей и прокуроров наградили орденами и медалями.Сейчас военные следственные органы входят в состав СК. Это Главное военное следственное управление и 10 окружных управлений, в подчинении у которых находятся 138 военных следственных отделов. Военные следователи выполняют задачи и за рубежом — в тех странах, где находятся российские воинские подразделения, в том числе в зонах локальных конфликтов."Оглядываясь назад, можно с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение военных следователей в своей повседневной деятельности по-прежнему руководствуется правилами, заложенными Военно-судебным уставом 1867 года, 432 статья которого гласит: "При производстве следствия военный следователь обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности руководителя Главного военного следственного управления Сергея Федотова.Годовщину образования военных следственных органов отмечают 15 мая — в этот день в 1867 году император Александр утвердил Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав.
https://ria.ru/20210514/minoborony-1732255868.html
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россия, главное военное следственное управление, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ссср, общество

В СК рассказали о работе военных следователей в годы войны

00:21 15.05.2021 (обновлено: 10:18 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанкСоветские военные
Советские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Военные следователи в годы Великой Отечественной войны расследовали не только государственные преступления, но и уголовные дела об уклонении от исполнения воинской обязанности и о незаконной купле-продаже и хранении оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комтета в преддверии 154-й годовщины со дня образования военных следственных органов.
При этом сроки производства резко сократили — они составляли от одного до трех дней (сейчас — два месяца с момента возбуждения дела). Не снижались в войну и требования по соблюдению норм Уголовно-процессуального кодекса, в том числе касающихся пределов доказывания. Военные следователи, помимо допросов и истребования документов, назначали экспертизы, проводили следственные эксперименты, осматривали места происшествий с понятыми, а также участвовали в возмещении причиненного государству ущерба и выполняли другие процессуальные действия.
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский на наблюдательном пункте. Чехословакия, деревня Крепице у г. Брно, апрель 1945 г. - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Все это нередко приходилось выполнять в боевых условиях. Только за первые месяцы войны погибли 31 военный следователь, 28 технических работников и 23 военных прокурора", — отметили в СК.

По данным ведомства, на 1 января 1946 года безвозвратные потери среди военных следователей составили: 887 пропавших без вести, 265 убитых, 52 умерших от ран. Ранены и контужены были 262 человека, из них 156 военных следователей и 106 прокуроров.
За боевые заслуги и проявленное мужество более 1,8 тысячи военных следователей и прокуроров наградили орденами и медалями.
Сейчас военные следственные органы входят в состав СК. Это Главное военное следственное управление и 10 окружных управлений, в подчинении у которых находятся 138 военных следственных отделов. Военные следователи выполняют задачи и за рубежом — в тех странах, где находятся российские воинские подразделения, в том числе в зонах локальных конфликтов.
"Оглядываясь назад, можно с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение военных следователей в своей повседневной деятельности по-прежнему руководствуется правилами, заложенными Военно-судебным уставом 1867 года, 432 статья которого гласит: "При производстве следствия военный следователь обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности руководителя Главного военного следственного управления Сергея Федотова.
Годовщину образования военных следственных органов отмечают 15 мая — в этот день в 1867 году император Александр утвердил Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав.
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