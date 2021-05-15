https://ria.ru/20210515/sledovateli-1732402786.html

В СК рассказали о работе военных следователей в годы войны

В СК рассказали о работе военных следователей в годы войны

Военные следователи в годы Великой Отечественной войны расследовали не только государственные преступления, но и уголовные дела об уклонении от исполнения... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:21

2021-05-15T00:21

2021-05-15T10:18

россия

главное военное следственное управление

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

ссср

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Военные следователи в годы Великой Отечественной войны расследовали не только государственные преступления, но и уголовные дела об уклонении от исполнения воинской обязанности и о незаконной купле-продаже и хранении оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комтета в преддверии 154-й годовщины со дня образования военных следственных органов.При этом сроки производства резко сократили — они составляли от одного до трех дней (сейчас — два месяца с момента возбуждения дела). Не снижались в войну и требования по соблюдению норм Уголовно-процессуального кодекса, в том числе касающихся пределов доказывания. Военные следователи, помимо допросов и истребования документов, назначали экспертизы, проводили следственные эксперименты, осматривали места происшествий с понятыми, а также участвовали в возмещении причиненного государству ущерба и выполняли другие процессуальные действия.По данным ведомства, на 1 января 1946 года безвозвратные потери среди военных следователей составили: 887 пропавших без вести, 265 убитых, 52 умерших от ран. Ранены и контужены были 262 человека, из них 156 военных следователей и 106 прокуроров.За боевые заслуги и проявленное мужество более 1,8 тысячи военных следователей и прокуроров наградили орденами и медалями.Сейчас военные следственные органы входят в состав СК. Это Главное военное следственное управление и 10 окружных управлений, в подчинении у которых находятся 138 военных следственных отделов. Военные следователи выполняют задачи и за рубежом — в тех странах, где находятся российские воинские подразделения, в том числе в зонах локальных конфликтов."Оглядываясь назад, можно с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение военных следователей в своей повседневной деятельности по-прежнему руководствуется правилами, заложенными Военно-судебным уставом 1867 года, 432 статья которого гласит: "При производстве следствия военный следователь обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности руководителя Главного военного следственного управления Сергея Федотова.Годовщину образования военных следственных органов отмечают 15 мая — в этот день в 1867 году император Александр утвердил Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав.

https://ria.ru/20210514/minoborony-1732255868.html

https://ria.ru/20210507/voyna-1731358752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное военное следственное управление, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ссср, общество