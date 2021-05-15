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В ЮНИСЕФ рассказали о повреждении школ в секторе Газа

В ЮНИСЕФ рассказали о повреждении школ в секторе Газа

Более 30 школ были повреждены в секторе Газа, и ни одна на данный момент не работает, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:18

2021-05-15T04:18

2021-05-15T04:18

сектор газа

юнисеф

палестина

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Более 30 школ были повреждены в секторе Газа, и ни одна на данный момент не работает, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.Она подчеркнула, что работа школ должна возобновиться."Но, чтобы работа школ возобновилась, необходимо прекратить огонь и остановить насилие. Мы призываем к деэскалации и к прекращению насилия", - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, юнисеф, палестина, израиль, в мире