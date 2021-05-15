https://ria.ru/20210515/serbiya-1732461612.html
В Сербии прошел митинг в поддержку Палестины
В Сербии прошел митинг в поддержку Палестины
В самом населенном мусульманами городе Сербии Нови-Пазар жители вышли на массовую акцию в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:38
2021-05-15T17:38
2021-05-15T17:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
лига арабских государств
сербия
босния и герцеговина
оон
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сша
сараево
израиль
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. В самом населенном мусульманами городе Сербии Нови-Пазар жители вышли на массовую акцию в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем.Город Нови-Пазар и районы вокруг него в юго-западной Сербии являются центром проживания общины славян-мусульман (бошняков). Их число в семимиллионной стране приблизительно оценивается в 300 тысяч человек. Свой регион они называют турецким словом "Санджак", сербы используют официальное название Рашский округ.В субботу Демократическая партия Санджака (SDP) провела в центре города массовую акцию в поддержку Палестины и против действий Израиля. На центральную пешеходную улицу вышли сотни человек с флагами Палестины, Турции, местной мусульманской символикой под слоганом "Стоп израильской жестокости и арабской несолидарности к народу Палестины".Ее однопартийцы зачитали призыв к США, ООН и Лиге арабских государств о скорейшем прекращении конфликта. Акция прошла мирно, без инцидентов, при массовом участии местной молодежи.Накануне мирные марши в поддержку Палестины прошли в столице Боснии и Герцеговины Сараево и главном городе самопровозглашенной республики Косово Приштине.
https://ria.ru/20210515/turtsiya-1732453225.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, лига арабских государств, сербия, босния и герцеговина, оон, палестина, сша, сараево, израиль, в мире