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В Пермском крае школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok
В Пермском крае школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok
Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:48
2021-05-15T20:59
россия
tiktok
нытвенский район
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.Уточняется, что девушки нашли почти 200 тонн соломы и принялись поджигать и тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли. Они убежали, а тушить огонь пришлось пожарным.В результате сгорело имущество на сумму 150 тысяч рублей.Личности поджигательниц установил участковый.В полиции со школьницами провели разъяснительные беседы, на их родителей составили административные протоколы о "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".Кроме того, владелец фермы имеет право через суд взыскать причиненный ущерб.
https://ria.ru/20210428/tiktok-1730235158.html
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россия, tiktok, нытвенский район, пермский край, происшествия

В Пермском крае школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

18:48 15.05.2021 (обновлено: 20:59 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Уточняется, что девушки нашли почти 200 тонн соломы и принялись поджигать и тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли. Они убежали, а тушить огонь пришлось пожарным.
В результате сгорело имущество на сумму 150 тысяч рублей.
Личности поджигательниц установил участковый.
В полиции со школьницами провели разъяснительные беседы, на их родителей составили административные протоколы о "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Кроме того, владелец фермы имеет право через суд взыскать причиненный ущерб.
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