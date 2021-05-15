https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html

В Пермском крае школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

В Пермском крае школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:48

2021-05-15T18:48

2021-05-15T20:59

россия

tiktok

нытвенский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.Уточняется, что девушки нашли почти 200 тонн соломы и принялись поджигать и тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли. Они убежали, а тушить огонь пришлось пожарным.В результате сгорело имущество на сумму 150 тысяч рублей.Личности поджигательниц установил участковый.В полиции со школьницами провели разъяснительные беседы, на их родителей составили административные протоколы о "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".Кроме того, владелец фермы имеет право через суд взыскать причиненный ущерб.

https://ria.ru/20210428/tiktok-1730235158.html

россия

нытвенский район

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, нытвенский район, пермский край, происшествия