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Рогозин пообещал поездку на Байконур детям из гимназии, где была стрельба
Рогозин пообещал поездку на Байконур детям из гимназии, где была стрельба
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал организовать поездку на Байконур для пострадавших в результате трагедии в Казани детей после их выздоровления. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:42
2021-05-15T11:42
2021-05-15T11:42
стрельба в школе в казани
байконур (город)
казань
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал организовать поездку на Байконур для пострадавших в результате трагедии в Казани детей после их выздоровления.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
байконур (город)
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стрельба в школе в казани, байконур (город), казань
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал организовать поездку на Байконур для пострадавших в результате трагедии в Казани детей после их выздоровления.
"Желаем пострадавшим учащимся казанской гимназии №175 скорейшего выздоровления! После того, как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения", - написал он в своём микроблоге в Twitter.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).