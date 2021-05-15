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В пригороде Тель-Авива упали две ракеты, запущенные из сектора Газа
В пригороде Тель-Авива упали две ракеты, запущенные из сектора Газа
Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:26
2021-05-15T14:26
2021-05-15T14:26
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ашдод
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израиль
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в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба полиции Израиля.Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.О жертвах не сообщается.Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.
https://ria.ru/20210515/khamas-1732405615.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, тель-авив, израиль, происшествия, в мире