https://ria.ru/20210515/rakety-1732443042.html

В пригороде Тель-Авива упали две ракеты, запущенные из сектора Газа

В пригороде Тель-Авива упали две ракеты, запущенные из сектора Газа

Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:26

2021-05-15T14:26

2021-05-15T14:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашдод

тель-авив

израиль

происшествия

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба полиции Израиля.Ранее сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригороде, а также в городе Ашдод и в граничащих с сектором Газа районах.О жертвах не сообщается.Пользователи соцсетей размещают фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети Ikea.

https://ria.ru/20210515/khamas-1732405615.html

ашдод

тель-авив

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, тель-авив, израиль, происшествия, в мире