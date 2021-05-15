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Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T01:51
2021-05-15T01:51
сектор газа
хамас
оон
палестина
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля.Ранее официальный представитель энергетической компании в секторе Газа Мохаммад Сабит заявлял, что дефицит электричества в секторе Газа достиг 70%: энергетическая компания не в силах обеспечить норму света больницам, не работают опреснительные установки, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций. Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс отмечала, что, по оценкам организации, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе - люди укрываются в школах, мечетях и других местах, доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.
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сектор газа, хамас, оон, палестина, израиль, в мире

Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС

01:51 15.05.2021
 
© REUTERS / Amir Cohen Противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля.
"Не каждая ракета, которую ХАМАС запускает по Израилю, долетает до Израиля, некоторые из ракет врезаются в столбы линий электропередач в секторе Газа. Более 200 000 человек в Газе остались без электричества из-за ракетного обстрела ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Ракетный удар с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Ранее официальный представитель энергетической компании в секторе Газа Мохаммад Сабит заявлял, что дефицит электричества в секторе Газа достиг 70%: энергетическая компания не в силах обеспечить норму света больницам, не работают опреснительные установки, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций. Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс отмечала, что, по оценкам организации, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе - люди укрываются в школах, мечетях и других местах, доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.
 
Сектор ГазаХамасООНПалестинаИзраильВ мире
 
 
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