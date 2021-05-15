Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
© REUTERS / Amir Cohen Противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля.
"Не каждая ракета, которую ХАМАС запускает по Израилю, долетает до Израиля, некоторые из ракет врезаются в столбы линий электропередач в секторе Газа. Более 200 000 человек в Газе остались без электричества из-за ракетного обстрела ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Ранее официальный представитель энергетической компании в секторе Газа Мохаммад Сабит заявлял, что дефицит электричества в секторе Газа достиг 70%: энергетическая компания не в силах обеспечить норму света больницам, не работают опреснительные установки, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций. Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс отмечала, что, по оценкам организации, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе - люди укрываются в школах, мечетях и других местах, доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.