https://ria.ru/20210515/raketa-1732405926.html

Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС

Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС

Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T01:51

2021-05-15T01:51

2021-05-15T01:51

сектор газа

хамас

оон

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731895304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b2e8b7260b3bdf7f07a814d2c5ab5c3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Неудачный пуск ракеты ХАМАС оставил без электричества 200 тысяч жителей сектора Газа, заявила пресс-служба армии Израиля.Ранее официальный представитель энергетической компании в секторе Газа Мохаммад Сабит заявлял, что дефицит электричества в секторе Газа достиг 70%: энергетическая компания не в силах обеспечить норму света больницам, не работают опреснительные установки, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций. Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс отмечала, что, по оценкам организации, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе - люди укрываются в школах, мечетях и других местах, доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.

https://ria.ru/20210515/khamas-1732405615.html

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, оон, палестина, израиль, в мире