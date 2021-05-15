Путин отметил важность проекта "Российская студенческая весна"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив, что проект способствует реализации талантов молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на открытии XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"... Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению", - сказано в телеграмме.
Путин отметил, что в этом году фестиваль, который проходит в Нижнем Новгороде, призван стать одним из ярких мероприятий в рамках празднования 800-летия города. Он также подчеркнул, что программа фестиваля помогает молодежи приобретать практический опыт в творчестве и других видах деятельности, знакомит их с традициями отечественного искусства.
Путин выразил убеждение, что участники мероприятия проведут время с пользой и обретут новых друзей.