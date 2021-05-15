https://ria.ru/20210515/putin-1732477887.html

Путин отметил важность проекта "Российская студенческая весна"

Путин отметил важность проекта "Российская студенческая весна"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив, что проект способствует... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T21:31

2021-05-15T21:31

2021-05-15T21:31

нижний новгород

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", отметив, что проект способствует реализации талантов молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что в этом году фестиваль, который проходит в Нижнем Новгороде, призван стать одним из ярких мероприятий в рамках празднования 800-летия города. Он также подчеркнул, что программа фестиваля помогает молодежи приобретать практический опыт в творчестве и других видах деятельности, знакомит их с традициями отечественного искусства.Путин выразил убеждение, что участники мероприятия проведут время с пользой и обретут новых друзей.

https://ria.ru/20210515/aspiranty-1732459004.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, владимир путин, образование - общество, общество