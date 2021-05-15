https://ria.ru/20210515/pushkov-1732469061.html
Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:08
2021-05-15T19:08
2021-05-15T19:08
россия
алексей пушков
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ссср
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. "Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков в твиттере, комментируя высказывание Чубайса. Парламентарий заявил, что без этого "картина получается неполной". Ранее в интервью "Ъ" Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной" лжи. По словам чиновника, за это он и ненавидит советскую власть.
https://ria.ru/20210210/chubays-1596874978.html
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