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Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:08
2021-05-15T19:08
россия
алексей пушков
анатолий чубайс
ссср
политика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. "Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков в твиттере, комментируя высказывание Чубайса. Парламентарий заявил, что без этого "картина получается неполной". Ранее в интервью "Ъ" Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной" лжи. По словам чиновника, за это он и ненавидит советскую власть.
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россия, алексей пушков, анатолий чубайс, ссср, политика

Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти

19:08 15.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.
"Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков в твиттере, комментируя высказывание Чубайса.
Парламентарий заявил, что без этого "картина получается неполной".
Ранее в интервью "Ъ" Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной" лжи. По словам чиновника, за это он и ненавидит советскую власть.
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