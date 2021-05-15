https://ria.ru/20210515/pushkov-1732469061.html

Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Пушков ответил на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T19:08

2021-05-15T19:08

2021-05-15T19:08

россия

алексей пушков

анатолий чубайс

ссср

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. "Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков в твиттере, комментируя высказывание Чубайса. Парламентарий заявил, что без этого "картина получается неполной". Ранее в интервью "Ъ" Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной" лжи. По словам чиновника, за это он и ненавидит советскую власть.

https://ria.ru/20210210/chubays-1596874978.html

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россия, алексей пушков, анатолий чубайс, ссср, политика