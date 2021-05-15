https://ria.ru/20210515/pushkov-1732455195.html
Пушков оценил реакцию Климкина на слова Путина об Украине
Пушков оценил реакцию Климкина на слова Путина об Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о России, отметив "здравую мысль" политика. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:19
2021-05-15T16:19
2021-05-15T16:19
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мид украины
алексей пушков
владимир путин
украина
в мире
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Пушков высмеял Климкина, испугавшегося из-за слов Путина об Украине
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о России, отметив "здравую мысль" политика. Ранее Климкин выразил опасения из-за слов Владимира Путина о превращении Украины в антипод России. Украинский экс-министр написал, что ждет "жесткий и ассиметричный" ответ Москвы."У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет", — согласился с ним Пушков. Сенатор призвал Киев "последить за динамикой отношений России с ДНР и ЛНР". Он добавил, что позиция Москвы по этому вопросу сама по себе является одним из возможных вариантов "ответа" Москвы.На совещании с постоянными членами Совбеза Путин выразил сожаление, что из Украины делают российского антипода. По словам президента, Киев становится площадкой, откуда приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.
https://ria.ru/20210515/ukraina-1732437992.html
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