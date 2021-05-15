https://ria.ru/20210515/pushkov-1732403120.html

Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине

Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:37

2021-05-15T00:37

2021-05-15T09:43

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

алексей пушков

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Президент Украины Владимир Зеленский связал происходящее с борьбой с олигархами."Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков", — написал Пушков в своем Twitter. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг Медведчука, не собираются вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая "охота на ведьм".

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире