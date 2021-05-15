https://ria.ru/20210515/pravoslavie-1732434167.html

В РПЦ назвали обвинения в жажде лидерства в православии беспочвенными

В РПЦ назвали обвинения в жажде лидерства в православии беспочвенными

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:38

2021-05-15T12:38

2021-05-15T13:02

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал необоснованными обвинения в том, что Московский патриархат следует идеологии "Третьего Рима" и жаждет стать лидером православного мира.Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Констанинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви."Нас вполне устраивает наше место в диптихах.... До вынужденного разрыва общения с Константинополем мы признавали и первенство Константинопольской кафедры по чести, в соответствии с формулировкой правил Вселенских Соборов. Нет ни одного официального документа Русской церкви, ни одного официального заявления, ни одного выступления патриарха, где было бы заявлено, что "Москва – это Третий Рим", - отметил онРелигиозно-политическая идея "Третьего Рима", заключил архиерей, пришла на Русь из Византии в XVI веке и никогда не одобрялась официально в Русской церкви.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602380234.html

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религия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь