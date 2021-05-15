В РПЦ назвали обвинения в жажде лидерства в православии беспочвенными
12:38 15.05.2021 (обновлено: 13:02 15.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал необоснованными обвинения в том, что Московский патриархат следует идеологии "Третьего Рима" и жаждет стать лидером православного мира.
"Это устарелая риторика времён холодной войны, 1960-х годов прошлого века.... Именно тогда пошли в ход аргументы, будто Русская церковь жаждет первенства в мировом православии, будто мы проповедуем идеологию "Третьего Рима". В дальнейшем соответствующие тезисы звучали в контактах руководства Фанара с американскими дипломатами", - сказал он.
Ранее грузинский телеканал Formula News опубликовал интервью патриарха Констанинопольского Варфоломея с рядом резких обвинений в адрес Русской православной церкви.
"Нас вполне устраивает наше место в диптихах.... До вынужденного разрыва общения с Константинополем мы признавали и первенство Константинопольской кафедры по чести, в соответствии с формулировкой правил Вселенских Соборов. Нет ни одного официального документа Русской церкви, ни одного официального заявления, ни одного выступления патриарха, где было бы заявлено, что "Москва – это Третий Рим", - отметил он
Религиозно-политическая идея "Третьего Рима", заключил архиерей, пришла на Русь из Византии в XVI веке и никогда не одобрялась официально в Русской церкви.