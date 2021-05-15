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Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам

Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам

Более 1330 палестинцев пострадали за время эскалации конфликта в Палестине, сообщает Красный полумесяц. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T01:57

2021-05-15T01:57

2021-05-15T01:57

красный полумесяц

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 1330 палестинцев пострадали за время эскалации конфликта в Палестине, сообщает Красный полумесяц.Отмечается, что в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу, и в том числе в Иерусалиме, 892 человека пострадали от удушья слезоточивым газом, также значительное число палестинцев (233 человека) получили ранения от резиновых пуль, 171 палестинец был ранен боевыми патронами, еще 38 человек пострадали от ожогов и ударов. В секторе Газа была оказана помощь 101 палестинцу, которые пострадали в результате авиаударов Израиля.В заявлении отмечается, что израильские силы безопасности препятствуют оказанию помощи пострадавшим. Красный полумесяц называет подобные действия Израиля "вопиющим нарушением международного гуманитарного права".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены. Ранее палестинский Красный полумесяц сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана пострадал 101 человек.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, сектор газа, палестина, израиль, в мире