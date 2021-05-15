https://ria.ru/20210515/posolstvo-1732467684.html

Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти американских дипломатов, высылаемых из страны в ответ на санкции... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-15T18:58

2021-05-15T18:58

2021-05-16T00:01

россия

сергей скрипаль

джон салливан

мария олсон

главное разведывательное управление рф

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти американских дипломатов, высылаемых из страны в ответ на санкции Вашингтона, написала прощальный пост в Twitter, назвав "честью" свою работу в Москве."Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!" — написала она в своем аккаунте.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряда чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.В МИД России ранее был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.Росс станет не первым пресс-секретарем посольства США, которого Россия высылает из страны. В марте 2018 года в связи с инцидентом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США нанесли беспрецедентный удар по российским дипломатам. Были высланы 60 человек, а также закрыто генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных дипломатов была и пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210512/posolstvo-1731986040.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей скрипаль, джон салливан, мария олсон, главное разведывательное управление рф, москва, сша, в мире