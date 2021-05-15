https://ria.ru/20210515/poiski-1732454468.html

В горах Абхазии четвертые сутки ищут пропавшего россиянина

В горах Абхазии четвертые сутки ищут пропавшего россиянина

Поисково-спасательная группа четвертые сутки ищет пропавшего в горах российского туриста, сообщил РИА Новости заместитель главы МЧС республики Тигран... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:14

2021-05-15T16:14

2021-05-15T16:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

сухум

происшествия

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СУХУМ, 15 мая - РИА Новости. Поисково-спасательная группа четвертые сутки ищет пропавшего в горах российского туриста, сообщил РИА Новости заместитель главы МЧС республики Тигран Делибалтян.Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. В пятницу поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался один из них.Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховьев реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html

абхазия

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум, происшествия